José Loreto muda visual após fim de Pantanal e Rafa Kalimann reage

O ator José Loreto passou por uma mudança no visual para um novo personagem e arrancou elogios da namorada, Rafa Kalimann

CARAS Digital Publicado em 07/10/2022, às 15h12

Nesta sexta-feira, 7, José Loreto (38) revelou que está de visual novo! Com o fim de Pantanal, o ator está se preparando para o seu novo personagem e precisou mudar o look e, claro, que Rafa Kalimann (29) babou com a novidade.

Pelo perfil do Instagram, o artista compartilhou um vídeo mostrando o antes e depois, dos cabelos longos e cacheados, dando espaço para o corte raspado.

"Tadeuso, jamais te esquecerei!!! É preciso LARGA MÃO para seguir adiante… adeus TADEU e pode vir LUI LORENZO que meu corpo já ferve por você!!!", escreveu ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

RAFA KALIMANN REAGE AO NOVO VISUAL DE JOSÉ LORETO

Rafa Kalimann recebeu uma ligação por vídeo do namorado, José Loreto, nesta sexta-feira, 7, e se surpreendeu com o novo visual do ator.

Chocada, a ex-BBB rasgou elogios. "Tá lindo", disse ela após fazer caras e bocas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!