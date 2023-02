José Loreto exibe o corpo musculoso em dia de diversão na praia

Astro da novela 'Vai na Fé', José Loreto ostenta o corpo sarado ao aproveitar dia de sol em uma praia no Rio de Janeiro

O ator José Loreto aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para se divertir em uma praia. O astro foi fotografado apenas de sunga preta enquanto circulava pela areia, brincava com uma bola e tomava um banho de mar.

O artista deixou à mostra o seu corpo musculoso, com direito a peitoral definido e abdômen definido. Atualmente, ele interpreta o cantor Lui Lorenzo na novela 'Vai na Fé', da Globo.

Vale lembrar que ele está solteiro desde o fim do namoro com a influenciadora digitalRafa Kalimann. Os dois viveram um affair por poucos meses e terminaram no início deste ano.

José Loreto fala sobre a inspiração em Latino para novela

O ator José Loreto esclareceu os rumores sobre ele ter se inspirado no cantor Latino para criar o personagem Lui Lorenzo na novela Vai na Fé. "Uma vez eu fui falar disso e pegaram a manchete. Como se [Latino] fosse decadente", começou ele. "Para compor a musicalidade e o carisma, bebi em várias fontes. É uma colcha de retalhos. Vou usar a meu favor a sensualidade do Magal. Muitas das minhas referências também vieram do Latino. Ele tem a música “Renata ingrata”, e meu personagem tem “Joana safadinha”. Ele canta “Festa no apê”; e Lui, “Balada lá em casa”. Também vi Luan Santana, a série do Luis Miguel. Ricky Martin também é uma grande referência!", contou ele.

"Esse cara é um artista que ficou com músicas de 20 anos atrás, não se renovou, não se reciclou e parou no tempo. Hoje, ele faz shows em teatros pequenos e tem dificuldade para lotar. Eu falo que o Lui é decadente porque decaiu na carreira", conta mais sobre o novo projeto.