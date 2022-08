José Loreto exibe abdômen trincado ao surgir de sunga em vídeo: "Gato"

Ator José Loreto compartilhou um vídeo se exercitando em praia no Rio de Janeiro e surpreendeu ao exibir o corpo malhado

Redação Publicado em 02/08/2022, às 13h14

Na última segunda-feira, 1, o ator José Loreto (38) elevou a temperatura de seus seguidores nas redes sociais ao posar sem camisa na praia.

Em seu perfil no Instagram, José Loreto compartilhou um vídeo mostrando sua rotina de caminhada na orla do Rio de Janeiro, e surpreendeu ao surgir de sunga pulando no mar.

Na legenda da postagem nas redes sociais, o ator que está interpretando Tadeu no remake 'Pantanal', brincou colocando um emoji de 'biscoito' e escreveu: "Isso que acontece se encontrar o @euricardomartins no meio da corrida... comecei a segunda-feira me cuidando e acabei biscoitando", disse.

Nos comentários, fãs e seguidores de Loreto aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza do ator: "Que homem", escreveu um. "Tá demais!", disse outro. "Aí sim, hein!", brincou a terceira.

Veja o vídeo de José Loreto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

