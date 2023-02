Jojo Todynho tira o biquíni e ostenta bumbum GG de costas

Cantora Jojo Todynho chocou ao exibir corpaço durante massagem usando apenas parte de baixo do biquíni

A cantora Jojo Todynho (26) colocou seu corpaço para jogo em novos registros em sua rede social. Nesta quarta-feira, 15, a famosa publicou stories mostrando um pouco de sua rotina de beleza e chamou a atenção com suas curvas exuberantes.

Usando um biquíni bem fininho, de modelo fio-dental, a funkeira primeiro se mostrou em um espelho com moldura dourada no seu quarto. Ainda usando uma "cinta" no pescoço, após fazer uma lipo na papada, ela deu um show de beleza em casa.

Em seguida, Jojo Todynho foi gravada fazendo massagem e impressionou mais uma vez com seu bumbum turbinado. De costas, ela ostentou seus glúteos volumosos durante a sessão de estética.

Ainda em seus stories, a famosa mostrou um pouco do resultado da lipo que fez na papada. A artista disse ainda se sente inchada, mas que o resultado já está visível. “Ainda está inchada, mas porque a cirurgia só tem dez dias”, disse ela, e completou: “De pouquinho em pouquinho vai indo. Está meio calombada aqui. Fica mesmo. Com o tempo, ela vai desinchando. Isso aqui é da cirurgia, que só tem dez dias”.

Veja as fotos de Jojo Todynho:

Após ser citada em desabafo de Lore Improta, Jojo Todynho se pronuncia: ''Sigo firme''

A cantora Jojo Todynho comentou o pronunciamento de Lore Improta (29) sobre cobiçarem seu marido, o cantor Léo Santana (34). Após a funkeira iniciar a "discussão" sobre desejar o artista, a dançarina entrou na brincadeira e compartilhou um vídeo citando a amiga.

No desabafo com tom sério, mas que não passava de uma piada sobre a situação, Lore Improta falou do assédio que o esposo tem sofrido e citou Jojo Todynho, que na última semana gravou um vídeo dizendo que não conseguia não desejar o baiano.

"As mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Ninguém respeita mais... Eu realmente preciso da ajuda de vocês...", brincou Lore Improta citando Jojo Todynho em seguida.

Em resposta, a funkeira deixou seu recado nos comentários. "Sigo firme na dieta, sem deslizar. Te amo", riu a famosa.

Confira o vídeo de Jojo Todynho que iniciou a discussão: