Jojo Todynho surge de maiô fio-dental em novas imagens

Recém-separada, Jojo Todynho relembra vídeo de quando usou um maiô fio-dental ousado e ostentou a sua beleza natural

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 19h31

A cantora Jojo Todynho esbanjou sensualidade ao relembrar um vídeo com look ousado. Nos stories do Instagram, a estrela entrou no clima de recordação ao repostar um vídeo de quando dançou em um quarto com maiô fio-dental.

Nas imagens, a beldade apareceu exibindo suas curvas poderosas enquanto usava um maiô preto fininho e decotado.

Vale lembrar que Jojo Todynho está recém-separada. O casamento dela com o militar Lucas Souza acabou há poucos dias e eles já estariam conversando sobre o divórcio. Inclusive foi ele quem anunciou a separação por meio das redes sociais.

“Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse Lucas, desabafando e com cara choro, em uma sequência de stories publicados em sua conta oficial no Instagram.

“Peço que, antes que o pessoal comece a especular motivos do término, vou falar aqui que eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela [Jojo Todynho]. Eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível”, continuou ele.

Veja as fotos de Jojo Todynho de maiô: