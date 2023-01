Jojo Todynho revela quantos quilos perdeu no processo de emagrecimento: 'Muito difícil'

Jojo Todynho inicia processo de emagrecimento e desabafa sobre os desafios de perder peso: 'Na força do ódio'

A cantora Jojo Todynho (25) desabafou com os fãs sobre como anda o seu processo de emagrecimento. Ela começou a intensificar os exercícios físicos e cuidar de sua alimentação há pouco tempo e já está vendo resultado na balança. Em uma aparição nas redes sociais, a artista contou que já perdeu 22 quilos – indo dos 159 quilos para os 137 quilos -, mas confessou que não é fácil seguir na linha.

“Estou sofrendo bastante, mas sem desanimar. É muito difícil. Minha grande evolução tem sido ir malhar na força do ódio. Com ódio eu vou, sem ódio eu vou, faça sol ou faça chuva, eu estou indo. Porque eu preciso, e eu entendi que só eu posso fazer isso por mim. Não tem mais o que fazer, não tem ninguém pra fazer a não ser eu“, disse ela.

E completou: “A evolução a gente começa a ver quando você se pesa e vê que de 159kg, hoje eu estou com 137kg, então isso é uma grande evolução. Fico muito feliz com isso, e estou em busca de uma vida melhor, saudável, incentivando as pessoas que me seguem aqui. Quando eu falo aqui que as pessoas tem que se amar da forma que são, não quer dizer que não podemos melhorar e evoluir".

Jojo Todynho desabafa após pedidos de ajuda dos fãs

Recentemente, Jojo Todynho desabafou nas redes sociais contra as pessoas que ficam pedindo dinheiro em seu perfil. "Gente, se você não trabalha, não faz nada da vida, está pegando dinheiro com agiota por quê? Tenho cara de Silvio Santos, que joga avião de dinheiro? Toda hora! Trabalhar ninguém quer, não. Eu era camelô, vendi picolé no trem, vendi bijuteria, roupa... Bora uma água para vender no sinal. Que isso? Está achando que é banco central?", afirmou ela.

"Se falar, 'me arruma 40 reais para eu comprar gelo, água e mini isopor para vender no sinal', ajudo. Agora falar que agiota está ameaçando! Quem mandou você ir com agiota? Vá para a delegacia. Pegando dinheiro emprestado sabendo que não vai poder pagar? Acorda para a sua realidade. Daí fica aqui no meu direct. Todo mundo tem problema, eu também tenho. Tenho conta para pagar, muita conta. Minha vó vai operar o olho. Vida não é fácil, não", contou.

Por fim, ela disse: "Se você está precisando de uma cesta básica, daí é diferente. Eu entro em contato com amigos meus que moram em outros estados e peço para entregar no endereço. Daqui do meu bairro também às vezes mandam para uma senhora. Mas esse povo que tem carcaça para trabalhar, faz compromisso com os outros e acha que os outros têm que pagar?".