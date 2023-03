Jojo Todynho revela quantos quilos já perdeu com dieta e exercícios

Jojo Todynho conta qual é o seu peso atual após iniciar uma rotina de exercícios em sua vida

A cantora Jojo Todynho (26) entrou em uma nova rotina de alimentação e exercícios físicos para perder peso com saúde. Nos últimos tempos, ela começou a frequentar a academia e exibe os seus treinos nas redes sociais. Agora, ela contou quanto já conseguiu emagrecer.

Em conversa no programa Mais Você, da Globo, a estrela disse que já perdeu 24 quilos em dois meses. “Estou na clínica fazendo soroporque sou fitness agora. Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro. Estava com 159 e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado”, disse ela.

Além disso, Jojo comentou sobre o início das aulas na faculdade de Direito, que ela começou neste mês. "Eu estou amando! Estava há muito anos sem estudar, mais de 10 anos. O direito está na minha vida todo tempo. É contrato que tem que ler, processo de coisas que acontecem e eu também tenho que aprender a resolver meus BOs. Quero fazer o mestrado e prova para delegada. Ia ficar muito feliz de ser delegada da DEAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, e dar voz para essas famílias", contou.

Jojo Todynho vai fazer cirurgia bariátrica?

Recentemente, Jojo Todynho voltou a fazer os rumores de que possa fazer uma cirurgia bariátrica. Ela contou que ainda não decidiu se vai ser operada ou não, mas também não pretende dar detalhes antes que aconteça. "Eu não desisti. Ela [a cirurgia] se tornou uma incógnita que eu não sei se eu vou fazer, ou se não vou fazer e eu falei que se caso eu fizesse eu não ia divulgar aqui data, dia ,nada, você só iam ver o resultado acontecendo", disse ela.

E ela completou: "Porque cada um tem seu processo, cada um tem seus métodos, suas metas. E eu prefiro não falar sobre o assunto. Eu só dividi, só vim a público contar porque de qualquer forma a imprensa sempre quer passar na frente. Então eu fui lá e falei aqui no meu perfil".