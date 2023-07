Jojo Todynho radicaliza o visual e surge radiante com cabelão

Jojo Todynho passa por mudança drástica no visual e ensina truque para ondular o cabelo com papel higiênico

A cantora Jojo Todynho adora mudar! Depois de passar uma temporada com uma lace loira, a estudante de direito usou as redes sociais para mostrar que radicalizou o visual na última quinta-feira, 13. Radiante com a transformação, ela ainda compartilhou seu truque para ondular o novo cabelão sem precisar de fontes de calor, usando apenas papel higiênico.

Jojo estava loira desde maio deste ano, quando apostou em um alongamento com cabelos loiros e lisos, além de uma franja curtinha. Animada, ela mostrou que estava no salão pronta para passar por uma nova transformação: “Onde estou! Vou mostrar daqui a pouco o resultado para vocês”, disse a cantora mega contente.

Na sequência, Jojo surgiu esbanjando beleza e confiança com os novos fios longos, escuros e ondulados. A dona do hit ‘Que tiro foi esse’, dispensou legenda para o registro em que aparece fazendo caras e bocas com um top branco e uma calça nude ainda no salão de beleza, enquanto exibe o cabelão.

Antes e depois de Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

Para finalizar o dia de cuidados, Jojo decidiu dividir um segredo de beleza: “Pega esse truque do papel higiênico, aqui amor, botou pra cima, botei o lenço de cetim, e acabou, prontinha! Agora to cacheada”, disse a cantora, enquanto enrolava algumas fitas de papel higiênico no cabelo para manter o novo visual.

Jojo Todynho ensina truque para ondular o cabelo com papel higiênico - Reprodução/Instagram

