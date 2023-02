Jojo Todynho puxa o biquíni no limite e ostenta corpão na praia: ''Mulher maravilhosa''

Cantora Jojo Todynho ostentou marquinha em fotos de biquíni na praia e chamou a atenção

A cantora Jojo Todynho (26) decidiu curtir uma praia após o Carnaval e compartilhou fotos do momento na areia nesta quinta-feira, 23. Esbanjando beleza natural, a funkeira protagonizou os cliques cheia de estilo.

Nos registros publicados pela famosa em seu Instagram, ela apareceu usando um biquíni verde água com estampa vermelha e chamou a atenção com as peças bem cavadas.

Além da parte de cima ser bem decotada, Jojo Todynho ainda puxou a calcinha e colocou o "fio" da peça lá para cima na lateral de sua barriga.

Exibindo sua marquinha de bronzeado de biquíni de fita e fazendo carão para a foto, a artista celebrou o momento no Rio de Janeiro. "Não me leve a mal, me leve pra praia!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo admiraram a cantora. "Mulher maravilhosa", elogiaram os fãs. "Maravilhosa é ela, estilosa é ela", disseram outros.

Antes do Carnaval, Jojo Todynho fez uma lipo na papada e renovou seu bronzeado com biquíni de fita. Ao lado de Gracyanne Barbosa (39) e da cantora Gabi Martins (26), ela apareceu fazendo o procedimento e causou ao tirar a fita para exibir o resultado.

Veja as fotos de Jojo Todynho de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho posta fotos com bumbum à mostra e manda recado: ''É minha, cuide da sua''

A cantora Jojo Todynho deu o que falar nos últimos dias com um look bem ousado para curtir o Carnaval. Ao aparecer com o bumbum todo de fora em jeans recortado na região, a funkeira causou e mais uma vez recebeu críticas e não ficou quieta.

Após rebater os comentários intrometidos em seus stories dizendo que não irá esconder seus glúteos porque é privilegiada, a famosa fez questão de publicar novas fotos usando a roupa e mandar mais um recado para os internautas incomodados com seu estilo.

"Não tinha como não prestigiar minha @beijafloroficial , que noite maravilhosa. Obs.: A BUNDA é MINHA, CUIDE da SUA!", exclamou a artista. Veja as fotos aqui.