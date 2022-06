Jojo Todynho ousa ao usar conjunto de moletom sem sutiã

Cantora Jojo Todynho impressionou ao surgir toda estilosa vestindo conjuntinho estampado

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 08h59

A cantora Jojo Todynho (25) de um show de estilo e atitude em sua rede social!

Neste domingo, 26, a funkeira compartilhou fotos no espelho mostrando seu look do dia para sair com o marido, Lucas Souza, e chamou a atenção com a combinação feita para o momento.

Usando um conjuntinho de moletom estampado, Jojo Todynho deu um toque ousado ao aparecer sem sutiã e sem nada por baixo na parte de cima. Nos pés, ela optou por tênis vermelhos e a bolsa foi uma bege de grife.

"Tudo o que nós temos é o agora... AMOR", escreveu a famosa na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Linda", disseram os fãs. "Perfeitona", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Jojo Todynho deu o que falar ao aparecer treinando com o marido de forma diferente. Em um vídeo, a funkeira surgiu fazendo agachamento no colo do esposo.

Jojo Todynho arrasa com look estampado; veja: