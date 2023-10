Jojo Todynho fala sobre cabelo no pós-bariátrica: 'O cabelo quebra'

Jojo Todynho falou sobre os tratamentos que tem feito e mostrou a evolução dos fios

Desde que passou pela cirurgia bariátrica, Jojo Todynho tem usado as redes sociais para compartilhar a realidade do pós-operatório em sua vida. Nesta quarta, 18, ela falou sobre seu cabelo depois do procedimento e sobre os tratamentos que vem fazendo para cuidar dos fios.

Segundo a cantora, nessa fase, os fios "realmente caem e quebram muito". Ela enfatizou a importância de fazer a suplementação nutricional indicada para ajudar nesse aspecto. No vídeo, Jojo também comemorou a evolução de seu cabelo natural, que atualmente está passando por um processo de relaxamento. "O meu piquinho está crescendo!", celebrou.

"Gente, o meu cabelo não dá com negócio de progressiva, porque meu cabelo é super fininho. Então voltei para o relaxamento e estou amando. Na frente demora mais um pouco, por conta que a gente mexe muito, mas já cresceu bastante, porque eu não tinha isso de frente, estava muito quebrado, e agora eu começo o tratamento com a tricologista, estou fazendo aplicação de menoxidil", contou Jojo.

"E para você que já fez a bariátrica ou vai fazer a bariátrica, é muito importante tomar os ferros, fazer toda a reposição de vitamina, pq o cabelo realmente cai e quebra", alertou. Em seguida, Jojo respondeu aos comentários de seguidoras que a estão incentivando a fazer progressiva:

"Meu cabelo é crespo. A maioria das mulheres que estão falando aqui são mulheres que entrei no perfil e vi que têm cabelo liso ou ondulado, então vocês não podem vir falar de uma realidade de uma mulher de cabelo que a progressiva não é bom. Eu prefiro relaxamento, relaxo meu cabelo desde pequena. Já tive o cabelo passando do ombro só com relaxamento, na época era guanidina, só que não estou usando guanidina, estou usando hidróxido de sódio. Cada cabelo é uma textura, é um jeito", finalizou.

Jojo Todynho mostra o corpo e revela que perdeu 26 kg

Jojo Todynho falou pela primeira vez quantos quilos perdeu após ter passado por uma cirurgia bariátrica em agosto. Nesta quarta-feira, 11, ao voltar para a academia, a famosa fez uma foto no local e exibiu suas curvas após dois meses do procedimento no estômago.

Sorridente, a funkeira posou usando um look fitness e revelou que perdeu cerca de 26 kg. Até então, a futura advogada não havia informado com precisão qual era seu peso antes da cirurgia e qual seria o atual, ficando irritada com os comentários e questionamentos dos internautas.