Jojo Todynho exibe sua beleza ao usar look colado ao corpo em passeio no shopping

Com a barriga de fora e shorts com recortes estratégicos, Jojo Todynho esbanja simpatia em tarde no shopping

A cantora Jojo Todynho (26) roubou a cena durante uma tarde no shopping nesta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro. A estrela aproveitou um momento livre em sua agenda para fazer compras com sua nutricionista e esbanjou simpatia e beleza durante o passeio.

Depois de perder mais de 20 quilos com seus exercícios físicos e reeducação alimentar, a estrela surgiu com look coladinho ao corpo e chamou a atenção. Para o passeio, ela apostou emum conjunto de top curtinho e shorts com recortes estratégicos. O modelito deixou à mostra as coxas grossas dela e também sua barriguinha.

Para completar o visual, a estrela apareceu com óculos escuros, bolsa branca e tênis de corrida. Ao ver os paparazzi de plantão, a cantora deu um sorriso e acenou para as fotos.

Há pouco tempo, Jojo Todynho desabafou nas redes sociais ao ver críticas para os seus treinos e mudança de estilo de vida. "O povo acha que da noite pro dia tenho que aparecer aqui magérrima. Gente, eu estou malhando por mim, não é pra ninguém não. Não estou fazendo nada pra mostrar pra ninguém. E eu vou no meu tempo, é assim que funciona. Se eu acho que não devo fazer a bariátrica, aceitem minha escolha. Você não tem que achar nada, não tem que falar nada. Bariátrica não é milagre", disse ela, e continuou: "Se você sabe da sua capacidade, se você sabe que você consegue antes de tentar algo mais invasivo, vá e faça. Bariátrica não é milagre. Ela salva muitas vidas, mas se eu tenho profissionais e capacidade de correr atrás antes de eu achar que tenho que fazer bariátrica, eu tenho que tomar vergonha na cara e ir fazer. Você tem que correr atrás".

Fotos: Edson Aipim / AgNews

Jojo Todynho fala sobre o desejo de ser mãe

Em uma conversa com os fãs, a cantora Jojo Todynho (26) contou que pretende ter filhos futuramente. Em uma caixinha de perguntas, o seguidor enviou: “Qual seu maior sonho ainda não realizado?”, a cantora não escondeu a resposta e foi bem direta sobre a vontade de ter filhos no futuro: "Meus baby tody. Só falta eles pra completar”, ela confessou.

Jojo ainda explicou que agora não é o momento: “Mas na hora certa, Deus tá no controle", ela completou. Ela também falou sobre o seu novo affair. Um seguidor perguntou se o novo amado de Jojo era branco: “Ele não é retinto, mas é um homem negro. Um tom a menos do que o meu, mas é negão",