Jojo Todynho exibe o bronzeado perfeito ao usar look decotado

Jojo Todynho recebe elogios ao mostrar o seu look do dia com a marquinha do sol na pele e manda recado: 'Se olhe com amor'

A cantora Jojo Todynho (25) recebeu elogios dos fãs nas redes sociais nesta sexta-feira, 20, ao mostrar o seu look do dia. Desta vez, a estrela compartilhou o seu look do dia e o bronzeado impecável roubou a cena.

A artista apareceu com um vestido pink decotado e mostrou a marquinha do biquíni na pele do colo. Na legenda, ela mandou um recado para os fãs. “Se faça um favor: se olhe com amor, cuide de você com carinho”, declarou.

Nos comentários, os fãs se derreteram em elogios. “Show de bola”, disse um seguidor. “Musa, maravilhosa”, declarou outro. “Perfeita”, contou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho detona comentário sobre seu corpo

Recentemente, Jojo Todynho rebateu os comentários falando sobre o seu corpo. "Passando aqui pra fazer um pedido pra você que acha que tá motivando e fica desmotivando as pessoas. 'Nossa, você tá malhando? Não vi diferença'. Quem tá malhando não tá malhando pra você ver diferença não. O corpo não é teu. Cuida da tua vida! Você é médico, nutricionista, endocrinologista? Qual é a sua formação? Porque eu acho que você tem que ver o corpo do outro, quando está numa consulta com um médico ou profissional de saúde", argumentou.

"Outra coisa que vem enraizada na maldade. 'Nossa, você emagreceu!' Mas aquele negócio, assim, que te olha de cima a baixo. Ninguém, quando tá num projeto pra uma vida melhor, tá fazendo para mostrar nada pra você não. Você não tá preocupado com o peso da pessoa. Você tá preocupado em botar o seu preconceito pra fora. Ah! Quando você vai fazer bariátrica?' Cada um tem seu processo. Quem vai fazer bariátrica tem uma equipe acompanhando. Eu não vou divulgar hora, nada. Quando vê já foi. Ih, já fiz! Já passou meses. Entendeu? Para de desmotivar os outros e achar que você tá motivando", finalizou.