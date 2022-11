Jojo Todynho exibe corpaço estourando em camisola micro e chama a atenção

Cantora Jojo Todynho deixou corpaço evidente em look de dormir coladíssimo e deu show de beleza com toque sensual

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 13h18

Após um dia agitado de trabalho, com desfile no São Paulo Fashion Week, a cantora Jojo Todynho (25) voltou para casa nesta quinta-feira, 17, e finalizou o dia vestindo seu pijama nada discreto.

Nos stories de seu Instagram, a funkeira compartilhou a selfie tirada em um dos espelhos de sua casa e chamou a atenção ao ostentar seu corpaço em uma camisola ousada.

Vestindo a peça preta e vermelha, com renda e bem curtinha, a artista esbanjou beleza com um toque de sensualidade ao fazer o registro na pontinha do pé e mandando beijinho.

"Boa noite", desejou Jojo Todynho aos seguidores ao falar que estava com a energia acabada depois do dia agitado de modelo.

Recém-separada há algumas semanas, a cantora causou nos últimos dias ao ostentar seu corpaço turbinado em um biquíni fio-dental. De costas, ela chocou com seu bumbum empinado.

Veja o clique de Jojo Todynho de camisola:

Jojo Todynho revela fará cirurgia bariátrica

Nos últimos dias, a cantora Jojo Todynho pegou os fãs de surpresa ao anunciar que tomou a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já disse algumas vezes ser contra o procedimento, mas agora deixou claro que a decisão foi tomada em consenso com os seus médicos e por motivos de melhor qualidade de vida, e não por estética.

“Dizia que não ia fazer, mas eu não sou médica. Se o médico que está com os meus exames e acha que eu devo fazer, vou fazer. Essa decisão já tem dois meses. Nunca é tarde para a gente olhar as coisas de outra forma e melhorar. O que você não sente agora respinga lá na frente. Não vai ser agora, mas estou muito feliz e decidida. Tenho certeza do que eu quero e busco para mim”, explicou a cantora que acabou de terminar o casamento de menos de um ano de união.

