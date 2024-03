Jojo Todynho esbanja corpaço escultural em macacão colado: 'Deslumbrante'

Que look é esse? Jojo Todynho esbanja corpaço torneado em macacão elegante e chama a atenção; cantora arrancou elogios dos fãs

A cantora Jojo Todynho esbanjou beleza ao postar uma nova foto em sua rede social nesta terça-feira, 26. Toda arrumada para curtir a noite, a famosa deu um show de estilo e muita elegância ao aparecer de macacão laranja.

A futura advogada ainda arrematou a combinação com sandálias, uma bolsinha de grife e um cachecol também de marca. Fazendo pose para exibir os detalhe da produção, Jojo Todynho surgiu sorridente e arrancou elogios dos fãs.

"Entre passos certos e incertos, cheguei no melhor lugar onde poderia estar: o hoje!", refletiu ela na legenda. Nos comentários, ela logo foi admirada pelos seguidores. "Cada dia mais gata", falaram os fãs. "Deslumbrante", definiram outros.

Ainda nos últimos idas, Jojo Todynho precisou de pronunciar sobre uma briga que protagonizou na porta da faculdade. Estudando Direito, a famosa foi gravada discutindo com uma colega da universidade. Ela então esclareceu o que realmente aconteceu no momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela por que raspou a cabeça após chocar fãs

No melhor estilo camaleoa, Jojo Todynho (27) mais uma vez deu o que falar nas redes sociais após passar por uma mudança radical no visual. A apresentadora do MesaCast BBB24 apareceu com a cabeça raspada e mostrou ser super corajosa corajosa quanto a transformações. Procurada pela CARAS Brasil, a famosa abriu o jogo e revelou o real motivo por trás da decisão.

Segundo a artista, que recentemente confirmou o término de seu relacionamento com Renato Santiago, ela está passando por um momento decisivo em sua vida e gostaria de coroar o período com um algo especial para ficar marcado.

"Resolvi cortar o cabelo para fazer a transição, para voltar a ter meu black e porque eu estou em constante mudança. Estou me repaginando inteira, em todos os aspectos da minha vida", disse a carioca, que dias antes já havia dado um certo spoiler aos fãs ao aparecer usando uma peruca de cabelo crespo.