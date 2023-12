Na piscina, Jojo Todynho cai na farra e exibe seu corpo pós-bariátrica

Curtindo um dia de piscina, Jojo Todynho cai na farra nas redes sociais e exibe o resultado de seu corpo, meses após cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho está curtindo muito bem os últimos dias de 2023. Em suas redes sociais, a vencedora de A Fazenda 12 mostrou que aproveitou o dia de sol para se refrescar na piscina e terminar o ano em grande estilo.

Com uma linda vista da praia, a artista exibiu o local maravilhoso que ela passou essa sexta-feira, 29, nos stories de seu Instagram. Logo em seguida, ela apareceu de biquíni azul e impressionou seus seguidores ao exibir seu corpo em detalhes.

Quatro meses após uma cirurgia bariátrica, Jojo já perdeu mais de 30 kgs. Desde então, ela vem mostrando resultados de seu progresso na perda de peso em suas redes sociais. Dançando e cantando dentro da água, a famosa caiu na farra e se divertiu para seus seguidores.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. Na última terça-feira, 26, a cantora contou que irá realizar algumas cirurgias plásticas em breve para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.

A milionária ainda contou que a cirurgia estava mais próxima do que o esperado, mas que ela havia mudado de ideia. "Eu ia operar em janeiro, que eu tô de férias, mas eu vou esperar para fazer em julho. Eu ia até para a Disney em julho, mas não vou mais. Vou operar!", revelou a cantora.