Jojo Todynho arrasa ao usar apenas biquíni branco

Jojo Todynho ostenta suas curvas impecáveis ao aparecer com biquíni branco mínimo e eleva a temperatura das redes sociais

A cantora Jojo Todynho (25) encantou seus seguidores ao compartilhar a sua boa forma em novas fotos com look mínimo. A estrela elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de biquíni mínimo neste domingo, 15.

Nos stories do Instagram, a artista surgiu apenas de biquíni branco ao aproveitar a área externa de sua casa no Rio de Janeiro. Além disso, ela também mostrou a sua sessão de massagem com o look ousado.

Nas imagens, ela apareceu de corpo inteiro e ostentou sua beleza de diferentes ângulos. Vale lembrar que Jojo Todynho está solteira desde o fim do casamento com o militar Lucas Souza.

Jojo Todynho usa colar caríssimo

Há pouco tempo, Jojo Todynho agitou as redes sociais ao usar um colar de ouro, avaliado em mais de R$ 603 mil. A joia que ela carregou no pescoço tinha a frase ‘Vida Cara’. Ela chegou a ser criticada pelo seu acessório extravagante e se pronunciou.

"A inveja é f*da. Eu trabalho pra ostentar mesmo, quem tá duro vai dormir ou corre atrás pra ter. O cordão não é meu e se fosse, não pedi a opinião de vocês. Pega ela e guarda no c*. Depois eu que sou arrogante. Povo nojento", escreveu ela nos comentários.

"Pra que essa ostentação toda, mulher?", criticou uma seguidora. "Pendura uma melancia, aparece menos…", disparou outro. Jojo fez questão de responder: "Seu sonho né, ser emergente igual a mim".