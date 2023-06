Jojo Todynho aposta em docotão para noitada com o namorado: "Venceu"

Mais magra, Jojo Todynho vai para a farra com produção bem ousada e chama atenção; veja

A cantora Jojo Todynho deixou os fãs totalmente perplexos na madrugada deste domingo, 18, ao mostrar o look nada básico que escolheu para sair para uma noitada, com o seu novo namorado, Renato Santiago.

No registro compartilhado através dos Stories em seu Instagram, a artista apareceu deslumbrante usando um conjuntinho composto por jaqueta e minissaia xadrez, além de um corset preto com decote no limite - para arrematar o visual, Jojo ainda elegeu uma bolsa de grife.

“Então meninas, o lookinho shein venceu… Oh, é isso! Esse é o lookinho da gata, vamos dar esse rolê, né?!”, falou a influenciadora ao posar na frente do espelho de seu quarto com acessórios em dourado e de coturnos.

Mais cedo, Jojo mostrou que teve um dia de princesa ao marcar presença em um salão de beleza no Rio de Janeiro. Com os cabelos prontos, a famosa ostentou todo seu charme e beleza ao exibir o resultado final da transformação nas madeixas.

Vale ressaltar que uma atitude da cantora Jojo Todynho está dividindo opiniões nas redes sociais. É que viralizou um vídeo em que a estudante de direito tem uma reação inusitada após ser abordada por um grupo de fãs na porta do Projac, no Rio de Janeiro.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho surge pela primeira vez com seu novo namorado

No início da último semana, a cantora Jojo Todynho fez a sua primeira aparição em público com seu novo namorado. Isso porque ela foi flagrada de mãos dadas ao lado de Renato Santiago. Os dois foram apontados como um casal há algumas semanas. Agora, eles confirmaram o relacionamento com o flagra em público.

Os dois foram fotografados lado a lado enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela apareceu usando apenas um macacão branco justíssimo ao corpo e um lenço colorido no cabelo. Por sua vez, o rapaz surgiu com camiseta preta e bermuda marrom.