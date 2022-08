João Guilherme surpreende ao exibir foto no banho

Sem roupas, João Guilherme arranca suspiros dos fãs ao mostrar o seu corpo sarado em foto durante o banho

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 15h08

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 29, ao mostrar uma foto ousada nas redes sociais. Ele estava respondendo perguntas dos fãs nos Stories do Instagram quando decidiu ilustrar uma das respostas com uma foto sem roupa.

O rapaz apareceu nu enquanto tomava banho e cortou a imagem no limite de sua intimidade. Ele mostrou a foto quando um fã perguntou: “Como é ser simplesmente você? Sem ligar para nada?”.

Assim, o artista exibiu a foto sem roupa e disse: “É engraçado”.

João Guilherme lembra do perfume das ex-namoradas

Em conversa no podcast PodDelas, João Guilherme contou que não esquece o perfume das ex-namoradas.

“A Larissa Manoela, que foi minha primeira namorada, ela tinha um perfume muito específico que ela usava, de pêssego, Justin Bieber, sei lá. Só ela usava essa porr* que eu conhecia”, começou o ator. “Muito cheiroso, eu adorava e tal. O cheiro fica guardado no cérebro para sempre, aí quando você encontra outra pessoa com aquele cheiro você fica paranoico”, continuou.

Ele ainda afirmou que sempre que alguém passa com o cheiro igual, fica buscando para saber quem pode estar cheirando como as ex-amadas: "Direto eu estou em um lugar e sinto um perfume, por exemplo, o perfume da Jade que ela usava. Quando a gente terminou eu senti o cheiro. Eu fico muito encucado quando tem alguém usando um perfume de alguém que eu já conheço. Me remete o cheiro, me remete tudo. Eu o tempo inteiro cheirando a pessoa e na hora que o cheiro sobe, já bate a imagem da pessoa na cabeça. É impossível".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!