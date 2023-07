João Gomes surge sem camisa e brinca: "Beleza duvidosa"

O cantor João Gomes ganhou elogios dos seguidores ao surgir sem camisa nas redes sociais

O cantor João Gomes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpo. Ele aproveitou o dia ensolarado para ir à praia dar um mergulho no mar.

No clique publicado em seu perfil oficial no Instagram na tarde desta segunda-feira, 3, o artista aparece na praia de Canoa Quebrada, no Ceará, sem camisa e com uma bermuda, após se refrescar na água.

Ao dividir a imagem, ele aproveitou para brincar com a própria aparência. "Um rapaz de uma beleza duvidosa", disse ele na legenda da publicação, divertindo os fãs.

A foto de João recebeu diversos elogios. "Minha nossa senhora, que gatinho", se derreteu Ary Mirelle, a namorada do cantor. "Primeira vez que vejo sereio andando pela praia", disse humorista Whindersson Nunes. "Lindo", comentou uma seguidora. "A beleza é duvidosa, mas a gente ama", confessou uma fã.

Confira a publicação:

Namorada de João Gomes revela os possíveis nomes do bebê

O cantor João Gomes e a namorada, Ary Mirelle, estão radiantes com a espera pelo nascimento do primeiro filho e já tomaram uma decisão importante. O casal já decidiu os possíveis nomes do bebê caso seja menino ou menina. Como está no início da gestação, ela ainda não sabe o sexo da criança, mas as possibilidades de nomes já foram definidas pelo casal.

Nas redes sociais, Ary revelou qual deve ser o nome caso seja um menino e também no caso de uma menina. Além disso, ela ainda explicou o significado de cada um. Se for um menino, vai se chamar Jorge. E, se for uma menina, vai se chamar Aurora.

"Se eu for menininha, vou ser Aurora. E se eu for menininho, papai já escolheu meu nome galera. Agora está tudo certo. Se for menino, vai ser Jorge... Jorge é guerreiro, determinado e seguro de si. Se for menina, vai ser Aurora. Aurora é o nascer do sol, raiar do dia, que brilha como o ouro", revelou.