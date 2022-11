Jenny Miranda aparece nua em foto ousada com o noivo

Jenny Miranda posta foto de nude na web ao perder uma aposta: 'Promessa é dívida'

A influenciadora digital Jenny Miranda, que é filha adotiva de Gretchen, agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, ao aparecer completamente sem roupas. A beldade surgiu nua em uma foto com o noivo, o dermatologista Fabio Gontijo.

Os dois apareceram abraçados em uma foto ousada e esconderam a intimidade com desenhos de faixas. Jenny contou que compartilhou a foto de nude após perder uma aposta no período da Copa do Mundo.

“Pois é, como vocês já sabem, eu e meu noivo perdemos uma aposta com alguns casais de amigos, em um bolão, sobre o primeiro jogo do Brasil na Copa. Os perdedores deveriam postar uma foto, nus, nas redes sociais. Como promessa é dívida, estamos pagando a nossa! Tá pago”, disse ela.

Jenny Miranda faz novos procedimentos estéticos

Recentemente, Jenny Miranda listou quais foram os últimos procedimentos estéticos que fez em seu corpo."Fiz rinoplastia, lipo HD 360 graus - que englobou o retoque no abdômen, costas e flanco - uma leve modelação nas coxas e nos braços para deixá-los mais torneados, lipo de papada, e retirei e modelei o glúteo para ficar mais redondo. Também aumentei a prótese de silicone, de 725 para 925 ml, e mudei o formato", explicou.

De acordo com ela, outro motivo que a fez decidir passar por diversos procedimentos de uma só vez foi a recuperação única: "O sofrimento seria apenas um, tudo de uma vez, aí quando eu estiver recuperada, já vou estar literalmente com tudo como eu quero.”