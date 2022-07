Jennifer Lopez surge completamente sem roupa em novo ensaio fotográfico

Após completar 53 anos, Jennifer Lopez tira toda a roupa em foto ousada para seu novo projeto

A cantora e atriz Jennifer Lopez (53) deixou os fãs sem fôlego ao surgir completamente sem roupa em um novo ensaio fotográfico. A musa apareceu do jeitinho que veio ao mundo em fotos feitas para o lançamento de seu novo produto de beleza.

A beldade mostrou que está com o corpo curvilíneo e sarado ao exibir uma imagem do ensaio ousado na internet. Além disso, ela mostrou um vídeo com momentos dos bastidores das fotos entre uma pose e outra.

Jennifer Lopez acaba de completar 53 anos de vida e também é uma mulher recém-casada. Em 16 de julho, ela oficializou o seu casamento com o ator Ben Affleck em uma capela de Las Vegas, nos Estados Unidos, durante uma cerimônia restrita e intimista. “Conseguimos. Amor é lindo. Amor é gentil. E parece que o amor é paciente. 20 anos de paciência. Exatamente o que nós queríamos. Na noite passada nós foramos para Las Vegas, ficamos na fila para a licença junto com outros quatro casais, todos fazendo a mesma jornada para se casar na capital do casamento. Nós chegamos na capela perto da meia-noite. Eles gentilmente ficaram abertos até tarde por alguns minutos, nos deixaram tirar fotos em um Cadillac conversível rosa, evidentemente usado pelo próprio rei (mas se quiséssemos a presença de Elvis, era um custo a mais e ele estava dormindo)”, disse ela na época.

Confira a foto ousada de Jennifer Lopez:

