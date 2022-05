Jennifer Lopez exibe o corpão em novas fotos de biquíni

Jennifer Lopez aproveita dia ensolarado para renovar o bronzeado e posa com biquíni fininho

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 16h47

A atriz e cantora Jennifer Lopez elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar novas fotos de biquíni. Nesta terça-feira, 31, a musa abriu seu álbum de fotos só de biquíni preto fininho ao aproveitar a área externa de sua mansão.

Nas fotos, a musa caprichou nas poses para destacar seu decote generoso e a barriguinha sarada. “Modo verão: ativado”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da estrela internacional. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Rainha”, declarou outro. “Meu raio de sol”, escreveu mais um.

Há pouco tempo, Jennifer Lopez compartilhou como é sua rotina de beleza para manter a pele perfeita. Ela contou que seu primeiro passo na rotina de cuidados com a pele do rosto é lavar com gel ou leite de limpeza. Logo depois, ela aplica um sérum que seja hidratante e rico em antioxidantes. Então, ela aplica o protetor solar. Por fim, a artista aplica um creme para a área dos olhos.

Fotos de Jennifer Lopez de biquíni: