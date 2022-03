Jakelyne Oliveira ostenta corpo escultural só de biquíni vermelho e web elogia: ''Que mulher''

musa do verão!

Aproveitando dia ensolarado, Jakelyne Oliveira se refresca apenas de biquíni vermelho e arranca suspiros

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 11h58

Na última terça-feira, 22, Jakelyne Oliveira (29) deixou os fãs babando ao aparecer só de biquíni se refrescando numa chuveirada.

Com uma peça de banho na cor vermelha, a miss exibiu o corpão escultural num registro feito durante o fim de semana, no qual celebrou seu aniversário.

“Registros do fim de semana incrível, porque o meu aniversário acabou, mas as fotos não!”, escreveu ela na legenda do post.

Pelos comentários, os internautas foram à loucura. “Simplesmente perfeita”, disse um. “Que mulher maravilhosa”, declarou outro. “Que corpo, Brasil”, afirmou mais um.

Recentemente, a namorada de Mariano (35) encantou a web com uma verdadeira declaração de amor para o sertanejo.