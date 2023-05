Jade Picon surge sem maquiagem e beleza natural choca: ‘Misericórdia’

Totalmente natural, atriz Jade Picon deixa seguidores espantados após posar de cara limpa

A atriz Jade Picon (21) surpreendeu os seguidores com uma publicação em seu Instagram na tarde desta sexta-feira, 12. É que a artista surgiu totalmente sem maquiagem e exibiu a beleza natural de cara limpa. Os fãs da beldade ficaram chocados com a realidade da musa e acumularam elogios nos comentários.

Pelo stories, a intérprete de 'Chiara' na última novela das nove da Globo, 'Travessia', contou que acordou cedo para fazer uma bateria de exames: “Chato, porém extremamente necessário, faço sempre para saber se tá tudo certo”, ela explicou no video em que aparece sem maquiagem e adiantou aos fãs que sua saúde está ótima.

Em seguida, Jade publicou um vídeo em seu feed em que exibe a pele totalmente ao natural com as sardas em evidência. A atriz também apostou em uma touca cinza e um casaco de pelo azul claro para se esquentar no dia nublado no Rio de Janeiro. As cores das peças evidenciaram os olhos claros da musa, que não passaram despercebidos no registro.

“Sardinhas no frio”, Jade legendou a publicação que deixou os fãs de queixo caído: “Linda demais, tem misericórdia”, disparou uma seguidora. “Que saco Jade, ave Maria, sem necessidade nenhuma tamanha beleza”, elogiou mais uma. “O look combinando com a cor dos olhos”, apontou outra. “Meu deus, cansa de ser linda, não?”, disse um admirador. "Constelação da Jadinha", uma fã elogiou as sardas da atriz.

Jade Picon tenta passar despercebida ao desembarcar em aeroporto:

Jade Picon elegeu aerolook bem confortável para retornar ao Rio de Janeiro na última quinta-feira, 11, e roubou a cena com sua beleza. A musa foi flagrada usando uma jaqueta estilo colegial, microshorts, óculos escuros e fones de ouvido. Ela tentou, mas não passou despercebida pelos olhares atentos dos admiradores que logo pararam a famosa para tirar algumas fotos.