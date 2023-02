Jade Picon surge esbanjando estilo ao posar em cima de carro e revela rotina

A influenciadora Jade Picon compartilhou fotos posando em um carro e compartilhou com seus seguidores sua rotina diária

Nesta terça-feira, 7, Jade Picon (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos posando em cima de um carro.

A influenciadora apareceu sentada no capô de um carro prateado e vestia um cropped preto com um short rosa. Para completar o look, Jade usava óculos escuro rosa.

Na legenda da postagem, a atriz da novela Travessia revelou um pouco da sua rotina: “Terça, 07. Pré: treino, box, banho. Durante: saída pra resolver coisinhas. Pós: gravação”.

Nos comentários, os fãs da intérprete da personagem Chiara rasgaram elogios. “Você de rosa é um evento”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Deusa”.

Os seguidores ainda se impressionaram com a rotina de Jade. “Pique de milhões, fiquei cansada só de ler”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Ela não para nunca”.

Perrengue!

Ainda nesta terça-feira, Jade mostrou em suas redes sociais um perrengue que passou em sua mansão no Rio de Janeiro.

A influenciadora compartilhou que uma parte do teto de sua sala de estar caiu, acordando-a com um susto.