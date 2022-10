Jade Picon surge de moletom e deixa tanquinho e calcinha à mostra: ''O shape de milhões''

Influenciadora digital Jade Picon ostenta abdômen sarado em fotos ousadas com calça e blusa de moletom

CARAS Digital Publicado em 01/10/2022, às 10h24

A influenciadora digital Jade Picon (21) roubou a cena nas redes sociais ao exibir sua beleza! Desta vez, a ex-BBB publicou uma sequência de fotos ousadas!

Na noite de sexta-feira, 30, a gata surgiu deitada em uma cama esbanjando sensualidade com um look bem confortável de moletom. De lingerie branca, a gata posou usando uma calça e um casaco.

Abaixando a parte de baixo, a jovem, que fará sua estreia como atriz na próxima novela das nove da Globo, Travessia, deixou o corpaço escultural em evidência, mostrando a cintura fininha e seu abdômen sarado.

Os admiradores se derreteram pelos registros de Jade Picon. "A maioral voltou", disse Léo Picon. "O shape de milhões", "Perfeitaaa", "Belíssima", "Maravilhosa", "Que mulher, meus amigos, que mulher", "Jogando beleza na nossa cara sempre", disseram os internautas.

Confira o look de Jade Picon:

Jade Picon se irrita com críticas sobre mudança no rosto

Recentemente, Jade Picon falou sobre as críticas que recebe por conta de sua aparência. Ela aproveitou para responder um seguidor que a questionou sobre a mudança em seu rosto em caixinha de perguntas."O que aconteceu com o seu rosto?", perguntou o internauta. A irmã de Léo Picon explicou que emagreceu cinco quilos desde que saiu do reality Big Brother Brasil. "Gente, absolutamente nada. Eu emagreci cinco quilos desde que saí da casa. Cara, eu juro que é desgastante... Ter que ficar lendo, porque há cinco meses eu lia exatamente o contrário, só que de outra forma: 'o que aconteceu com seu rosto?'", disparou ela.

