Jade Picon se irrita com críticas sobre mudança no rosto: ''Cuida do seu''

Influenciadora Jade Picon conta que emagreceu cinco quilos após o BBB 22 e rebate comentários sobre sua aparência

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 12h05

A influenciadora digital Jade Picon (21) usou as redes sociais para falar sobre as críticas que recebe por conta de sua aparência.

Na noite de quinta-feira, 29, nos Stories de seu Instagram, ela aproveitou para responder um seguidor que a questionou sobre a mudança em seu rosto em caixinha de perguntas.

Prestes a fazer sua estreia em seu primeiro trabalho como atriz na próxima novela das nove da Globo, Travessia, a ex-BBB não gostou do comentário. "O que aconteceu com o seu rosto?", perguntou o internauta.

A irmã de Léo Picon explicou que emagreceu cinco quilos desde que saiu do reality Big Brother Brasil. "Gente, absolutamente nada. Eu emagreci cinco quilos desde que saí da casa. Cara, eu juro que é desgastante... Ter que ficar lendo, porque há cinco meses eu lia exatamente o contrário, só que de outra forma: 'o que aconteceu com seu rosto?'", disparou ela.

"Você percebe que se você não cuida da sua saúde mental na internet ou você fica doente, ou você desconfigura sua cara com procedimentos", disse ainda.

"Eu emagreci cinco quilos depois que saí da casa, vocês têm me acompanhado treinar, correr... Todo meu corpo mudou, e o rosto acompanhou. É muito chato você fazer uma pergunta dessas pra alguém, pode pegar numa insegurança da pessoa. Então, cuida do seu rosto, eu cuido do meu e todo mundo fica feliz", finalizou.

Ao legendar o post, Jade Picon ainda escreveu: "No início do ano era a mesma coisa só que ao contrário. Loucura, né? Nunca tá bom... Tem que ter saúde mental. Não faça esse tipo de pergunta."

Jade Picon se emociona com sua chamada em 'Travessia'

A influenciadora digital Jade Picon está radiante prestes a fazer sua estreia como atriz nas telinhas da TV Globo no próximo mês! Na noite de segunda-feira, 26, a ex-sister não escondeu a emoção e vibrou muito ao ver a primeira chamada de sua personagem, Chiara, na próxima novela das nove, Travessia, de Gloria Perez (73) com direção artística de Mauro Mendonça Filho. Ela celebrou muito o teaser de seu papel no folhetim que substituirá Pantanal e tem estreia para o dia 10 de outubro. "Gente, o coração na boca! Sentimento inexplicável, feliz demais", confessou Jade, que chorou, gritou e esperneou ao ver o vídeo na TV.

