Jade Picon recebe elogios de fãs ao publicar foto de cropped: “Impecável”

A influenciadora Jade Picon compartilhou uma foto em suas redes sociais em que aparecia vestindo um cropped azul vibrante

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 21h41

Nesta quinta-feira, 11, Jade Picon (20) deixou seus fãs babando ao publicar uma nova foto em seu Instagram. A influenciadora posou com um top azul.

A ex-BBB apareceu com o luxuoso cropped azul com listras brancas, e anéis também azuis. A maquiagem a influencer também ornava com o look.

Ao fundo, o céu azul do Rio de Janeiro onde Jade está morando temporariamente por conta das preparações para a próxima novela das 21h, Travessia.

Os fãs da participante do BBB 22 amaram a foto. “Impecável”, declarou uma seguidora. E outro fã comentou: “Que perfeição”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Os looks de milhões!

Recentemente, Jade publicou um vídeo em que aparecia com diversos tipos de look. A influenciadora vestia desde looks de praia até um vestido florido.

A ex-BBB recebeu diversos elogios de seus fãs e até a cantora Pabllo Vittar comentou na publicação da irmã de Leo Picon.