Jade Picon recebe chuva de elogios dos fãs ao surgir com look bege e inovar no visual

A influenciadora Jade Picon inovou no visual ao adicionar uma nova peça ao seu look e recebeu chuva de elogios dos seguidores

Nesta quarta-feira, 15, Jade Picon (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com um look monocromático.

A influenciadora surgiu posando para fotos em uma rua movimentada de São Paulo com um look monocromático bege composto por um colete e uma calça.

“Minha skin paulista ainda habita dentro de mim”, escreveu a intérprete de Chiara na novela Travessia que divide morada entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A atriz da novela das nove ainda revelou uma novidade no seu look: “ps: tô amando usar colete e descobri hoje que body chain com roupa também fica legal”.

Antes de compartilhar as fotos, Jade comentou em seus stories que já havia usado body chain com biquíni, e agora decidiu usar o assessório com roupas.

Os seguidores da ex-BBB adoraram as fotos e aprovaram o look nos comentários! “Eu como boa furacão e boa paulistana, só digo: AMO VOCÊ EM SÃO PAULO”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Linda em qualquer skin”.

Boa forma!

Nesta última terça-feira, 14, Jade foi fotografada curtindo uma praia no Rio de Janeiro e exibindo sua boa forma ao surgir apenas de biquíni.

A participante do BBB 22 se banhou no mar usando um biquíni rosa mínimo e ainda foi vista jogando futevôlei na areia.