Jade Picon recebe chuva de elogios ao postar foto de ensaio fotográfico

Jade Picon compartilhou fotos de um ensaio na piscina e encantou seus seguidores

Jade Picon (21) parou os seus seguidores nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar em seu Instagram fotos de um ensaio que realizou dentro da piscina. Nas imagens, ela aparece sorrindo com os cabelos molhados e combinando um biquíni laranja com um cropped amarelo.

Ao verem os cliques do ensaio, os fãs da influenciadora e intérprete de Chiara, na novela às 21 Travessia, ficaram chocados com tamanha beleza e reagiram: "Eu amo esse sorriso", disse um fã. "Cada dia mais linda", escreveu outro. "Maravilhosa", se declarou uma terceira.

Na terça-feira, 17, a influenciadora Jade Picon foi fotografada jogando futevôlei na praia em um dia quente do verão carioca e aproveitou a folga das gravações da novela para relaxar nas praias do Rio de Janeiro. Ela foi vista na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital carioca.

Jade tem sido bastante elogiada pela boa forma ultimamente. Ainfluencer que segue uma rotina intensa de treinos compartilha o personal treiner com a atriz Bruna Griphao, nova participante do BBB23, que também vem chamando atenção com o tanquinho dentro da casa.

Ricardo Lapa, que é personal de Bruna e Jade Picon, garante que ambas nunca se submeteram a nenhum procedimento estético e muito menos a uma cirurgia plástica na região.

"É treino, disciplina, alimentação e constância. Não tem segredo. Todas as minhas alunas não têm essa de lad, não. Bruna treina duas vezes por dia e faz um esforço danado para ter aquele corpo.” disse o profissional em entevista ao gshow.