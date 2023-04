Jade Picon recebe chuva de elogios ao posar deixando a barriga à mostra

A influenciadora Jade Picon surgiu elegante em novas fotos que vestia um look marrom e recebeu diversos elogios

Nesta quinta-feira, 27, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar algumas fotos em seu Instagram com sua produção do dia. A influenciadora surgiu com um elegante vestido longo em fotos feitas por Gabryel Sampaio em um fundo amarelo.

O vestido da atriz da novela Travessia era recortado em lugares estratégicos e deixava sua barriga sarada à mostra.

Os seguidores da intérprete de Chiara adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Tudo que você veste lhe cai perfeito. Musa”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Maravilhosa”.

Uma fã reagiu às fotos dizendo: “Que mulher linda”. E outra seguidora elogiou a influencer e escreveu: “A oitava maravilha”.

Se defendeu!

Recentemente, a autora da novela Travessia, Gloria Perez se defendeu após uma cena da produção ter deixado os espectadores confusos.

A cena em questão foi exibida neste último dia 27, e, após a protagonista Brisa (interpretada por Lucy Alves) ser assaltada e ter seu filho atropelado, ela sai dançando na chuva onde se encontra com ser par romântico Oto (vivido por Rômulo Estrela).