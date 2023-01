Jade Picon rebate críticas sobre seu corpo após postar vídeo na academia

"Não é sobre você", respondeu a influenciadora Jade Picon ao ser alvo de críticas

A influenciadora digital Jade Picon (21) publicou um vídeo de seu primeiro treino do ano na academia nesta quarta-feira, 4, mas alguns de seus seguidores responderam com críticas para cima da ex-BBB. Então, ela, que não costuma responder os haters, perdeu a paciência e compartilhou print dos comentários nos stories de seu Instagram oficial e mandou a real para os haters

“Para ter isso? Engrossa mais essas pernas”, disse a internauta. E, em outro comentário, um internauta disparou: “E essa corrente de prender cachorro?”. Jade fez questão de responder: “Tem gente que sempre vai ter algo ruim pra dizer, né? E olha: na maioria das vezes não é sobre você!!! Lembra disso”, escreveu ela.

Os fãs e seguidores de Jade Picon ficaram do lado da influenciadora e não deixaram de comentar. “Tem que ter uma auto estima lá em cima mesmo pra criticar o corpo da Jade né?!”, disse uma internauta. "Só pode ser inveja.... A bicha é perfeita”, elogiou mais uma de suas seguidoras.

Print da Jade Picon respondendo aos Haters

De volta para o Rio!

A Jade Picon, intérprete de Chiara de Travessia, novela das 9 da Globo, foi flagrada desembarcando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio desta terça-feira, 3, depois de passar o ano novo em Maracaípe, no Nordeste.

A influencer, que tentou passar dispercebida pela multidão do aeroporto pleno final de ano, se disfarçou com um moletom, boné, máscaras e óculos escuros. No entanto, o disfarce realizado pela influenciadora não foi o bastante e um paparazzi que estava no local acabou reconhecendo a jovem rapidamente.

Assim que Jade percebeu que tinha sido notada pelo paparazzi acenou para o profissional e para algumas fotos.