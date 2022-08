Jade Picon rebate boatos de procedimentos estéticos: ''Treino todo dia''

Influenciadora digital Jade Picon nega que passou por procedimentos estéticos e diz que treina todo dia para manter o corpaço

A influenciadora digital Jade Picon (20) usou suas redes sociais para desmentir os rumores de que teria realizado procedimentos estéticos.

Na noite de sexta-feira, 05, em sua conta no Twitter, a ex-BBB rebateu os boatos de que fez algum tipo de cirurgia para alcançar seu físico atual.

"Eu treino todo dia que nem uma doida, alimentação certinha e tenho que ler que meu corpo é procedimento. Ah não", começou escrevendo.

"As pessoas sempre querem achar uma explicação mais fácil que não seja dedicação, comprometimento e foco", disparou ainda.

Recentemente, ela surgiu se preparando para sua estreia como atriz na próxima novela das nove de Glória Perez, Travessia, da TV Globo.

Jade Picon e Gabriel Medina surgem dançando juntinhos em meio a boatos de affair

Jade Picon e Gabriel Medina agitaram as redes sociais na noite de quinta-feira, 04, ao surgirem juntos! A ex-BBB e o surfista apareceram fazendo dancinha em um vídeo juntos em meio a rumores de que estariam vivendo um affair, desde que ela deixou o confinamento do BBB 22. Nas imagens, publicadas no TikTok, os dois aparecem em uma garagem de estacionamento fazendo a coreografia da música P*** Tio, Ela M*te pra Car****.

Vale ressaltar que nenhum dos dois se pronunciaram sobre o affair. No início de junho, Yasmin Brunet, ex de Medina, chegou a alfinetar Jade em uma live. Durante o vídeo com uma amiga, a loira recebeu algumas mensagens dizendo que tem inveja da ex-sister e disparou: "Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é 'biscoiteira', todo mundo é 'recalcada', todo mundo é o 'car**** a quatro'", disse.

