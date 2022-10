Jade Picon posa com top e eleva a temperatura na web: "Muito gata"

Ex-BBB e influenciadora digital, Jade Picon impressionou a web com sua beleza ao posar com um top estiloso

Redação Publicado em 27/10/2022, às 08h48

Na última quarta-feira, 26, a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) elevou a temperatura de seus seguidores na web! Com fotos só de top, Jade exibiu toda sua beleza e impressionou os internautas.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Jade Picon compartilhou diversas fotos em que aparece fazendo várias poses.

Nos registros publicados em sua rede social, Jade Picon surgiu com um top estiloso e deixou seu sutiã à mostra na produçõa. Além disso, a fashionista apostou em mangas pretas para compor o look.

Não demorou para os seguidores de Jade Picon marcarem presença nos comentários da publicação da artista, que fez sua estreia na novela das 21 recentemente: "Muito gata", escreveu um. "Mas é linda demais", ressaltou outro. "Maravilhosa", disse o terceiro.

Veja as fotos de Jade Picon:

Jade Picon responde alfinetada de Mel Maia

A influenciadora digital Jade Picon (21) comentou sobre a crítica que recebeu da atriz Mel Maia (18) nas redes sociais. Mel fez um comentário alfinetando a nova atriz e a declaração repercutiu nas redes sociais.

Na mensagem feita no TikTok, Mel disse: “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que... né?!”. Ao ver o comentário circulando na internet, Jade rebateu com um recado no Twitter.

“Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, disparou.