Jade Picon leva fãs à loucura ao publicar vídeo com dois looks exibindo o corpo escultural

A influenciadora Jade Picon recebeu diversos elogios ao publicar vídeo usando dois looks que deixavam seu corpo escultural em evidência

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 21h10

Nesta quinta-feira, 27, Jade Picon (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo em seu Instagram exibindo dois looks que exibiam sua boa forma.

A influenciadora apareceu primeiramente com um look laranja neon formado por um cropped e uma saia bem curtinha. Ao se deitar na cama, a transição do vídeo acontece e a intérprete de Chiara na novela "Travessia" aparece com o outro visual.

Ousada, a atriz da nova novela das 21h usava um cropped preto de couro e uma calça da mesma cor e tecido. Para complementar o look, Jade vestia uma gargantilha de brilhantes.

Os fãs da influencer adoraram o vídeo e exaltaram a beleza da jovem! "Extrema beleza", comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: "Belíssima".

Eita!

Jade Picon agitou a internet nesta última quarta-feira, ao comentar em uma publicação do seu ex-namorado João Guilherme (20).

“Vi agora Travessia e fiquei intrigado. O que que o pai da Chiara quer com o filho do Chay, mano (?)”, escreveu o filho do cantor Leonardo (59), em seu perfil oficial do Twitter. Jade, prontamente, respondeu. “Tá assistindo?”, questionou a atriz, usando junto vários emojis de carinhas apaixonadas.