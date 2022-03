Jade Picon fala sobre mudança na aparência após o BBB 22

A ex-BBB Jade Picon respondeu uma pergunta do fã e explicou a mudança em seu rosto após o BBB

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 16h40

Jade Picon (20) usou as redes sociais para conversar com seus seguidores.

No Stories do Instagram, a ex-participante do BBB 22 abriu uma caixa de perguntas para receber as mensagens dos fãs, e foi questionada sobre a mudança da sua aparência. "O seu rosto mudou, Jade. Foi algum procedimento? Ps: sempre linda", escreveu o internauta.

A influencer afirmou que não realizou nenhum procedimento estético antes ou depois do reality, e explicou o motivo da mudança em seu rosto. "Absolutamente nada, nem antes de entrar na casa ou depois", garantiu.

Em seguida, Jade revelou que ficou muito inchada durante o confinamento. "Lá é uma loucura, teve uma vez que fui para o atendimento médico porque estava muito inchada. Meu tornozelo, meu pulso, meu rosto", revelou.

A ex-BBB explicou que a mudança em seu corpo foi causada devido a retenção de líquido. "Pega muito a falta de rotina, você nunca come as mesmas coisas, treino. Tenho retenção de líquido. Agora que voltei para a rotina eu desinchei. A câmera da TV também não dá aquela valorizada na gente. Você não dormir bem, não comer direito, tudo faz parte da experiência", finalizou.

Jade conquista 19 milhões de seguidores

Após ser eliminada do BBB 22, Jade fez um post para agradecer os 19 milhões de seguidores que conquistou no Instagram. "Oh baby, me atende! Batemos 19 milhões de seguidores e seguimos crescendo! Obrigada! Esse meu novo ciclo me trouxe muitas coisas maravilhosas, mas a mais preciosa foram vocês, meus furacõeszinhos. Feliz demais! Amo vocês", disse ela.



