Jade Picon exibe corpo sarado em dia de praia no Rio de Janeiro

A ex-BBB Jade Picon renovou o bronzeado nesta terça-feira, 26, na Barra da Tijuca e chamou a atenção com o corpaço

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 15h32

Jade Picon (20) aproveitou a sua folga na manhã desta terça-feira, 26, para manter o bronzeado na praia do Rio de Janeiro. A ex-BBB foi fotografada novamente nas areias da Barra da Tijuca e esbanjou beleza.

Na companhia de alguns amigos, a influenciadora tomou sol na canga e tirou selfies.

Para manter a marquinha, ela elegeu um biquíni preto fino e completou o look com óculos escuros e boné para se proteger do sol forte.

Mais cedo nos stories do Instagram, ela mostrou o treino pesado e logo correu para a praia ostentando a barriga trincada.

AgNews/Dilson Silva

AgNews/Dilson Silva

AgNews/Dilson Silva

PAULO ANDRÉ FALA SOBRE RELACIONAMENTO COM JADE PICON

Na última segunda-feira, 25, o atleta e ex-BBB Paulo André (23) marcou presença no PodDelas, com Tatá e Bruna Unzueta, e falou sobre sua participação no Big Brother 2022 e sua relação com a influenciadora Jade Picon (20). Durante o bate-papo, Paulo André falou sobre o affair que viveu com Jade Picon dentro da casa do BBB, segundo P.A, o envolvimento foi algo maneiro e intenso dentro da casa, mas não acabou fluindo e não deu certo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!