Jade Picon exibe barriga sarada em cliques de calça cintura baixa: "Gatona"

Influenciadora e ex-BBB Jade Picon surgiu com calça cintura baixa e arrancou elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 11h21

Na última quarta-feira, 29, a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (20) surpreendeu a web com sua beleza mais uma vez!

Em seu perfil no Instagram, Jade Picon compartilhou uma sequência de fotos exibindo uma produção no estilo anos 2000, com direito a top e calça cintura baixa.

Nas fotos compartilhadas em seu perfil, Jade colocou o carão para jogo e exibiu toda sua sensualidade ao exibir o shape impecável e a boa forma. Além de claro, mostrar seu estilo de looks tão conhecido e amado.

Na legenda do post, a ex-BBB escreveu: "Será que vem aí Jade usando cintura baixa? Gossstei", revelou, ressaltando a tendência 2000.

E não demorou para os fãs e amigos de Jade marcarem presença nos comentários da publicação. Luísa Sonza (23) aproveitou o espaço para escrever: "Gatona", seguida por Brunna Gonçalves (30): "Migaaa eu quero", disse.

Confira os cliques de Jade Picon: