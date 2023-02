Jade Picon esbanja estilo e elegância em fotos vestindo look branco e preto

A influenciadora Jade Picon recebeu chuva de elogios ao compartilhar foto de look branco e preto em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 13, Jade Picon (21) compartilhou uma série de fotos relembrando momentos deste último domingo, 12.

A influenciadora surpreendeu ao posar para as câmeras com um look preto e branco, composto por uma blusa cropped regata branca e uma calça preta.

A intérprete de Chiara na novela Travessia ainda usava tênis e bolsa brancos e um par de óculos escuro preto.

“Registros do meu domingo”, escreveu a atriz da novela das nove na legenda da publicação feita em seu Instagram.

Os fãs da ex-BBB adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Surreal de beleza, viu dona Jade?”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “O outfit impecável”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Reencontro!

Ainda neste domingo, Jade teve um reencontro divertindo com o atleta Paulo André, que foi seu colega de confinamento no BBB 22. A dupla assistiu junto a formação de Paredão no BBB 23.

Após o encontro, Jade foi fotografada exibindo a boa forma na praia treinando futevôlei e usando um biquíni preto.