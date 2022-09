Jade Picon esbanja curvas esculturais ao posar com biquíni mínimo branco: ''Deusa!''

Jade Picon deixou seus seguidores babando ao exibir seu corpão escultural usando um biquíni branco mínimo

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 18h35

Nesta segunda-feira, 19, Jade Picon (20) decidiu exibir um pouco de como foi o seu final de semana, enquanto ela estava hospeda em um dos hotéis mais chiques do Rio de Janeiro.

Para curtir esse descaço do jeito certo, a atriz apostou em um biquíni branco mínimo, super estiloso e aproveitou para tomar um banho de sol e fazer algumas fotos arrasadoras. Nas imagens, a gata aparece exibindo seu abdômen trincado e seus pernões torneados.

Além disso, ela foi fotografada usando um vestido verde, com uma enorme fenda, enquanto fazia uma pose sensual.

Na legenda, ela escreveu: "Sobre um domingo de descanso no Copacabana Palace".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar ni post: "Deusa!", disse um. "Linda!", falou outro. "Gata!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Jade Picon esbanjando seu corpão usando um biquíni braco:

Jade Picon esclarece comentário polêmico em entrevista:

Recentemente, Jade Picon foi ao seu Instagram para esclarecer uma polêmica que nasceu após uma fala sua em um podcast. No vídeo, a influenciadora falava que usava apenas um look por dia e depois não usava mais. Em seus stories, ela revelou que o trecho foi tirado do contexto: "Ataques por um vídeo que foi intencionalmente cortado e colocado TOTALMENTE fora de contexto".

