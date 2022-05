Jade Picon esbanja beleza em selfies e fãs rasgam elogios: "Belíssima"

Jade Picon postou algumas selfies nas redes sociais e recebeu elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 20h52

Nesta segunda-feira, 23, Jade Picon (20) apareceu esbanjando beleza no feed do seu Instagram ao publicar algumas selfies!

A ex-BBB que usava uma blusa preta e uma gargantilha dourada posou e fez carão para três selfies após voltar de uma festa em São Paulo.

Nos comentários, os fãs da influenciadora amaram os cliques e rasgaram elogios para a irmã de Leo Picon. "Belíssima", escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: "É linda até chegando de uma festa".

Na mesma festa estavam as ex participantes do BBB 22, Linn da Quebrada (30) e Maria (21) que se encontraram.

Confira aqui as selfies de Jade Picon!