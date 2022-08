Jade Picon esbanja beleza ao publicar vídeo com diversos tipos de looks

A influenciadora Jade Picon publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparecia com diversos estilos de looks

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 21h38

Nesta terça-feira, 9, Jade Picon (20) compartilhou uma trend em seu Instagram ao postar um vídeo com diversos estilos de look.

O primeiro estilo que Jade escolheu foi o de praia, em que a influenciadora apareceu esbanjando beleza com um biquíni branco. Em seu segundo look, a ex-BBB apareceu com roupas de academia, um top e uma saia.

Jade ainda apareceu com um vestidinho azul com estampa florida e uma bolsa de couro rosa. E o último look escolhido pela participante do BBB 22 era composto por uma camisa preta bem larga, um short branco e boné.

“Eu amei essa trend, muitas outras Jades em uma”, escreveu a atriz da próxima novela das 21h, Travessia, na legenda do vídeo.

A cantora Pabllo Vittar marcou presença nos comentários e elogiou todos os looks de Jade: “Gata de todo jeito”.

Os fãs da influenciadora também amaram o post! “Arrasando como sempre minha diva”, comentou uma seguidora. E outro fã comentou: “Que mulher”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Treino pesado!

Na manhã deste dia 9, Jade compartilhou seu look que foi treinar na academia. Apostando no estilo all-black, a influenciadora vestia um top e calças legging pretas.

Após o treino pesado, a ex-BBB mostou o resultado ao publicar uma selfie no espelho exibindo o tanquinho.