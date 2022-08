Jade Picon eleva a temperatura e esbanja estilo ao posar com look branco e azul

LOOK DE MILHÕES!

A influenciadora Jade Picon publicou uma foto em suas redes sociais posando com um look muito estiloso composto pelas cores branco e azul

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 21h53

Nesta segunda-feira, 8, Jade Picon (20) levou os fãs à loucura ao publicar uma foto em seu Instagram com um look estiloso.

Exibindo o corpão e esbanjando beleza, a influenciadora apareceu com um look composto de uma blusa branca e uma saia azul bem curta. Para completar o look, a ex-BBB usava um boné azul e óculos escuros.

Ao fundo da foto, uma bela paisagem em uma praia do Rio de Janeiro, onde Jade comprou uma nova casa e está morando quando possui compromissos relacionados à próxima novela das 21h, Travessia, onde interpretará a personagem Chiara.

Os fãs de Jade amaram o post! “Você é a coisa mais linda e cheia de graça”, comentou um seguidor. E outra fã elogiou: “Surreal de gata”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Look para a academia!

Ainda neste dia 8, Jade compartilhou em seus stories o look escolhido para treinar na academia. A influenciadora usava um top laranja e calça legging preta.

A participante do BBB 22 ainda revelou que quase não foi para a academia por conta de uma noite de jogos de que teve com amigos no dia anterior.