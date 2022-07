Jade Picon elege look sexy para show de Ludmilla em São Paulo: "Gata"

Influenciadora e ex-BBB Jade Picon apostou em look poderoso e sexy para show em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 08h48

No último fim de semana, 02, Jade Picon (20) marcou presença no show Numanice, de Ludmilla (27) em São Paulo.

A influenciadora e ex-BBB esteve presente no show que agitou a capital paulista e apostou em um look poderoso e sexy para a ocasião.

Jade surgiu com um top de amarrações no formato de uma borboleta, combinando com um short jeans ousado e completou toda a produção com uma bota estilosa.

Em seu perfil no Instagram, Jade compartilhou uma série de fotos mostrando sua produção para o show. Na legenda de um dos posts, Jade escreveu: "Reclama, mas gosta do meu jeito independente".

Nos comentários, fãs e amigos de Jade usaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB, que está confirmada no elenco de 'Travessia':"Perfeita demais", comentou um. "Gata", disse outro. "Que deusa", ressaltou o terceiro.

Confira o look usado por Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)