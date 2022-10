Jade Picon deixa a barriguinha definida à mostra ao posar com look coladinho: "Maravilhosa"

Ex-BBB e influenciadora Jade Picon exibiu o corpo escultural em fotos com look coladinho e arrancou elogios na web

Redação Publicado em 07/10/2022, às 08h46

A influenciadora Jade Picon (21) usou suas redes sociais na última quinta-feira, 6, para compartilhar uma série de fotos esbanjando beleza. Com um look coladinho, Jade Picon exibiu os registros de um ensaio fotográfico.

Através de seu perfil no Instagram, Jade Picon compartilhou uma sequência de fotos de um ensaio, e, claro, arrancou elogios de seus seguidores.

Nos registros publicados pela artista, que fará sua estreia como atriz na novela Travessia, da TV Globo, ela surgiu com um conjunto de tricô, com cropped e saia midi coladinha.

Os fãs e seguidores de Jade Picon aproveitaram o espaço nos comentários do post para enaltecer a beleza da morena: "Que deusa", escreveu um. "Maravilhosa demais", ressaltou outro. "Não aguento com tanta beleza", disse o terceiro.

Veja o look de Jade Picon:

Jade Picon faz revelações sobre sua primeira personagem em novela e rebate críticas

Em coletiva de imprensa da novela Travessia, Jade Picon contou como está sendo viver Chiara na trama de Gloria Perez e como fez para lidar com tantas críticas após o anúncio de sua escalação para seu primeiro trabalho como atriz em um folhetim global.

"Quando essa oportunidade chegou assim pra mim já imaginei que ia ser algo que gerasse isso, independente do que eu escolhesse fazer na minha vida, vai ter gente falando bem ou mal, já to acostumada, desde os 12 anos, desde que eu to na internet, mas eu jamais deixaria de aproveitar a oportunidade como essa que é a maior que apareceu na minha vida, não poderia tá mais feliz de tá nesse processo por conta do que as pessoas fossem dizer, respeito muito a profissão", declarou ela.

