Jade Picon dá show de beleza e estilo ao posar com look all-black

A influenciadora Jade Picon surgiu poderosa vestindo look all-black enquanto posava e fazia carão para fotos inéditas

Nesta última terça-feira, 7, Jade Picon deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que surgia estilosa.

A influenciadora surgiu com uma blusa preta transparente de uma marca de grife e com óculos escuros nas fotos feitas por Matias Ternes.

“Mais sorte na próxima vez”, escreveu a atriz da novela Travessia na legenda da publicação composta por três fotos.

Os fãs da intérprete de Chiara na novela das nove adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Uau, que luxo”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “Meu Deus, belíssima Jadoca”.

“Linda, sou muito sua fã" declarou uma seguidora ao ver as fotos. E outro fã elogiou a atriz da trama de Gloria Perez: “Maravilhosa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Memórias!

Em suas redes sociais, Jade relembrou que há um ano ela era eliminada do BBB 22 em um Paredão contra Arthur Aguiar e Jessilane Alves.

“Até o pescoço está molhado de lágrimas, meu Deus do céu. Que situação [risos]. É de felicidade, é bom eu já explicar. Ai, estou feliz, porque a vida é um processo e quando você vê um progresso, é de se comemorar. Faz um ano que eu fui eliminada [do BBB] e é muito doido pensar quanta coisa acontece em um ano e como louca da cabeça eu sou de aceitar as loucuras da vida”, contou a ex-BBB.