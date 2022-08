Jade Picon compartilha vídeo mostrando corte de cabelo novo

A influenciadora Jade Picon publicou um vídeo em que mostrava a diferença no visual com o corte de cabelo novo

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 21h10

Nesta segunda-feira, 15, Jade Picon (20) compartilhou um vídeo em seu Instagram onde aparecia mostrando o novo visual com seu corte de cabelo novo.

Na noite do último sábado, 13, a influenciadora revelou seu novo corte de cabelo para sua estreia como atriz na próxima novela das 21h, Travessia.

O vídeo publicado nesta segunda-feira, mostrava Jade com seu cabelo longo antes do corte e em uma rápida transição, a ex-BBB posava com o novo visual.

“Eu tô amando demais”, comentou a participante do BBB 22 sobre seu novo corte de cabelo na legenda da postagem.

Os fãs de Jade adoraram o novo visual! “Não sabia que você poderia ficar ainda mais linda”, comentou uma seguidora. E outra fã elogiou: “Você está absurdamente linda com esse corte de cabelo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Amor de irmãos!

Neste final de semana, Léo Picon (26) publicou uma declaração emocionante sua irmã, Jade, em suas redes sociais.

"Eu te amo minha princesa Jade Picon. Enquanto você dorme aqui do meu lado, penso em todas as fases e transformações das nossas vidas. Tudo que passamos, cada lugar e situação que estivemos e nossa cumplicidade e união seguem intactas no nosso DNA", escreveu o influenciador em seus stories.