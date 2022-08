Jade Picon arranca elogios de internautas ao posar só de roupão: "Perfeita"

Influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon arranca elogios na web ao posar só de roupão

Redação Publicado em 26/08/2022, às 12h29

A influenciadora digital Jade Picon (20) aproveitou a última quinta-feira, 25, para compartilhar uma foto nos bastidores de um ensaio fotográfico. A ex-BBB esbanjou beleza e surpreendeu a web.

Através de seu perfil no Instagram, Jade Picon, que vai fazer sua estreia como atriz na novela Travessia, de Gloria Perez (72) posou belíssima de roupão.

De roupão, a ex-BBB exibiu toda sua beleza na foto publicada, em que aparece com os ombros à mostra e exibe sua beleza impecável: "Backstage", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, fãs e amigos de Jade Picon aproveitaram para enaltecer a beleza de milhões da morena, seu irmão, Leo Picon, comentou: "Gataaa", seguido por Pabllo Vittar, que deixou uma sequência de emojis apaixonados na publicação.

Veja o post de Jade Picon esbanjando beleza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon arrasa nos bastidores de gravação de novela

A última quinta-feira, 25, foi dia de gravações para Jade Picon! A influenciadora filmou algumas cenas externas para a próxima novela das 21h, Travessia. A intérprete da personagem Chiara apareceu primeiramente em seu Instagram com uma camiseta branca com estampa preta, e um short jeans curto. “Gravação externa hoje”, revelou a ex-BBB nos stories.

Com o look mostrado nas redes sociais, a participante do BBB 22 apareceu gravando em um pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!