Jade Picon aproveita dia ensolarado em praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 17h37

Jade Picon (20) curtiu o dia ensolarado desta segunda-feira, 25, para renovar o bronzeado na praia. Morando no Rio de Janeiro para as gravações da novela Travessia, a ex-BBB resolveu aproveitar o calor na Barra da Tijuca.

A influenciadora foi fotografada na areia na companhia de uma amiga e aproveitou para fazer uma sessão de fotos para compartilhar nas redes sociais mais tarde.

Sem entrar no mar gelado, ela apostou em um biquíni branco, óculos escuros, cabelo solto e acessórios.

Exibindo o corpaço, Jade posou para as fotos que a amiga fazia com uma camisa branca para completar o look.

Dilson Silva/AgNews

JADE PICON FAZ TOUR PELA SUA MANSÃO NO RIO DE JANEIRO

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon está de casa nova! Ela se mudou para uma mansão no Rio de Janeiro por causa das gravações da nova novela das 9 da Globo, Travessia, na qual ela está no elenco. A estrela deixou a capital de São Paulo e está aproveitando a sua temporada carioca. Nesta quinta-feira, 14, ela posou segurando a chave da mansão em um novo vídeo nas redes sociais.

